Конгресс США должен срочно до конца года принять решение о дальнейшей военной помощи Украине, однако президент Джо Байден, похоже, не слишком контролирует ситуацию.
Что известно о последствиях провала рассмотрения вопроса о дальнейшей помощи Украине со стороны США
Отмечается, что 7 декабря Сенат США провалил рассмотрение запроса президента Джо Байдена о выделении Украине около 61 млрд. долларов в рамках военной помощи.
В частности, представители Республиканской партии в Палате представителей требуют от Белого дома и демократов одобрения проекта по усилению миграционной политики и ситуации на границе с Мексикой.
Поскольку вопрос дальнейшего финансирования военной помощи Украине был отложен на период после рождественских каникул, авторы материала спрашивают, действительно ли разногласия среди американских политиков превратятся в измену в рамках поддержки Украины в момент переломного этапа истории.
В публикации отмечается, что украинские военные будут нуждаться в большем количестве боеприпасов, а поставки со стороны США, в то же время, сокращаются.
Между тем преступное кремлевское руководство продолжает открывать новые оборонные предприятия и ставит на то, что в течение зимы поддержка Украины со стороны партнеров окончательно терпит крах.
Авторы материала отмечают, что в настоящее время Украине не хватает систем ПВО для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.
В публикации критикуется слишком медленная реакция президента США Джо Байдена на срочные нужды Украины.
В частности, отмечается, что он лишь недавно стал серьезно рассматривать требования представителей Республиканской партии относительно дальнейшей военной поддержки Украины.
По мнению журналистов, республиканцы вполне справедливо сосредотачивают свои усилия на требованиях усиления границы и изменениях в миграционном законодательстве, ведь ежедневно в страну приезжают тысячи новых мигрантов.
Однако при этом Конгресс должен срочно принять решение о дальнейшей военной помощи Украине, пока дефицит боеприпасов и вооружений у украинских военных не стал критически низким.
При этом авторы публикации отмечают, что в настоящее время президент Джо Байден еще сомневается, идти ли на компромисс с республиканцами и уделяет значительное внимание мнению "левых прогрессивных сил", которые уже разгневаны из-за того, что он поддержал Израиль.
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