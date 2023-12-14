Конгресс США должен срочно до конца года принять решение о дальнейшей военной помощи Украине, однако президент Джо Байден, похоже, не слишком контролирует ситуацию.

Что известно о последствиях провала рассмотрения вопроса о дальнейшей помощи Украине со стороны США

Отмечается, что 7 декабря Сенат США провалил рассмотрение запроса президента Джо Байдена о выделении Украине около 61 млрд. долларов в рамках военной помощи.

В частности, представители Республиканской партии в Палате представителей требуют от Белого дома и демократов одобрения проекта по усилению миграционной политики и ситуации на границе с Мексикой.

Поскольку вопрос дальнейшего финансирования военной помощи Украине был отложен на период после рождественских каникул, авторы материала спрашивают, действительно ли разногласия среди американских политиков превратятся в измену в рамках поддержки Украины в момент переломного этапа истории.

Байден предупредил во вторник, что Америка находится "на настоящем переломном этапе истории", который может "определить будущее" Европы. Он прав. Без предоставления большего количества американского оружия Украина проигрывает Владимиру Путину. Одним из результатов ее проигрыша станет нестабильная Европа, - отмечают авторы материала. Поделиться

В публикации отмечается, что украинские военные будут нуждаться в большем количестве боеприпасов, а поставки со стороны США, в то же время, сокращаются.

Между тем преступное кремлевское руководство продолжает открывать новые оборонные предприятия и ставит на то, что в течение зимы поддержка Украины со стороны партнеров окончательно терпит крах.

Авторы материала отмечают, что в настоящее время Украине не хватает систем ПВО для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.

В публикации критикуется слишком медленная реакция президента США Джо Байдена на срочные нужды Украины.

В частности, отмечается, что он лишь недавно стал серьезно рассматривать требования представителей Республиканской партии относительно дальнейшей военной поддержки Украины.

По мнению журналистов, республиканцы вполне справедливо сосредотачивают свои усилия на требованиях усиления границы и изменениях в миграционном законодательстве, ведь ежедневно в страну приезжают тысячи новых мигрантов.

Однако при этом Конгресс должен срочно принять решение о дальнейшей военной помощи Украине, пока дефицит боеприпасов и вооружений у украинских военных не стал критически низким.

Чем медленнее будет снабжаться оружие, тем дольше будут продолжаться боевые действия и тем меньше вероятность, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя. Критики Украины хотят, чтобы Киев пошел на переговоры с Россией, но зачем Путину договариваться сейчас, если считает, что вполне может победить? – говорится в материале издания. Поделиться

При этом авторы публикации отмечают, что в настоящее время президент Джо Байден еще сомневается, идти ли на компромисс с республиканцами и уделяет значительное внимание мнению "левых прогрессивных сил", которые уже разгневаны из-за того, что он поддержал Израиль.