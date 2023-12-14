Палата представителей США одобрила начало расследования по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы, голосованием официально дала разрешение на расследование по делу об импичменте Джо Байдена, являющемся представителем Демократической партии.

Начало расследования по импичменту Байдена

Решение было принято 221 голосом против 212. Речь идет об обвинении республиканцев в адрес Байдена в том, что он якобы ненадлежаще извлек выгоду из бизнес-деятельности за рубежом своего 53-летнего сына Хантера Байдена, в частности в Украине и Китае, в период вице-президентства Байдена. Конкретных доказательств этого они не привели.

Республиканцы неформально начали расследование еще за три месяца до этого. После этого голосования республиканцы получают больше юридических инструментов, чтобы потребовать администрацию Байдена сотрудничать по этому вопросу.

Белый дом отвергает расследование как не подкрепленное фактами и политически мотивированное.

Джо Байден подверг критике республиканцев за то, что они игнорируют его запросы о приоритетах внутренней политики и дополнительном финансировании для Украины и Израиля.

Вместо того чтобы сделать что-то для улучшения жизни американцев, они сосредоточились на том, чтобы атаковать меня ложью. – заявил Байден. Поделиться

Запущенная республиканцами процедура почти гарантированно не позволит им отстранить Байдена от должности, как этого не удалось сделать и с 45-м президентом Дональдом Трампом.

Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, следующим шагом должно быть голосование в Сенате, где президента должно признать виновным две трети сенаторов. Это практически невозможно, поскольку там большинство имеют демократы с преимуществом 51 против 49.

В то же время процедура может стать частью кампании республиканцев перед президентскими выборами 2024 года.

Что известно о деле об импичменте Джо Байдена

Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования по импичменту президента Джо Байдена.

Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

Позже спикер Палаты представителей сообщил, что решение об импичменте Джо Байдена будет принято уже "очень скоро".