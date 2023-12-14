Палата представників США схвалила початок розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці, голосуванням офіційно дала дозвіл на розслідування у справі про імпічмент Джо Байдена, який є представником Демократичної партії.

Початок розслідування щодо імпічменту Байдена

Рішення ухвалили 221 голосом проти 212. Йдеться про звинувачення республіканців на адресу Байдена у тому, що він буцімто неналежно отримав вигоду від бізнес-діяльності за кордоном свого 53-річного сина Хантера Байдена, зокрема в Україні та Китаї, у період віцепрезидентства Байдена. Конкретних доказів цього вони не навели.

Республіканці неформально почали розслідування ще за три місяці до цього. Після цього голосування республіканці отримують більше юридичних інструментів, щоб вимагати адміністрацію Байдена співпрацювати у цьому питанні.

Білий дім відкидає розслідування як таке, що не підкріплене фактами і політично вмотивоване.

Джо Байден розкритикував республіканців за те, що вони ігнорують його запити щодо пріоритетів внутрішньої політики та додаткового фінансування для України та Ізраїлю.

Замість того, щоб зробити щось задля покращення життя американців, вони зосередилися на тому, щоб атакувати мене брехнею. – заявив Байден. Поширити

Запущена республіканцями процедура майже гарантовано не дозволить їм усунути Байдена з посади, як цього не вдалося зробити і з 45-м президентом Дональдом Трампом.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент, наступним кроком має бути голосування у Сенаті, де президента мають визнати винним дві третини сенаторів. Це практично неможливо, оскільки там більшість мають демократи з перевагою 51 проти 49.

Водночас, процедура може стати частиною кампанії республіканців перед президентськими виборами 2024 року.

Що відомо про справу про імпічмент Джо Байдена

Республіканець Кевін Маккарті ще у вересні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Тим часом глава Білого дому переконаний у тому, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій.

Пізніше спікер Палати представників повідомив, що рішення про імпічмент Джо Байдена буде ухвалене вже "дуже скоро".