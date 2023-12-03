Республіканці у Палаті представників готуються розпочати процедуру імпічменту Байдена — WSJ

Представники Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США вже цього тижня планують винести на розгляд питання щодо процедури імпічменту чинного президента Джо Байдена.

Що відомо про перспективи Республіканців домогтись імпічменту Байдена

За інформацією журналістів видання, представники Республіканської партії вимагають формалізувати розслідування щодо імпічменту Байдена із метою посилити його проведення, оскільки деякі конгросмени нібито мають побоювання щодо його занадто швидкого просування.

У матеріалі зазначається, що республіканці вже витратили кілька місяців на спроби знайти зв’язок між Байденом та закордонним бізнесом його родичів, щоб отримати докази власних звинувачень.

Досі їм не вдалося надати доказів, які б підтверджували їхні найрізкіші заяви про президента.

Чим швидше, тим краще, щоб можна було швидко подолати деякі перешкоди з боку адміністрації Байдена, - заявляє республіканець Даррелл Ісса. Поширити

У свою чергу речник Білого дому Ян Семс заявив, що республіканці "не змогли знайти жодних доказів протиправних дій" і "тепер, схоже, намагаються вигадувати заяви про "перешкоджання", щоб виправдати свій нелегітимний запит на імпічмент".

Спікер Палати представників Джонсон підтримав голосування щодо імпічменту Байдена

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон, заявив, що голосування щодо проведення процедури імпічменту чинного президента є "необхідним кроком", оскільки адміністрація Білого дому нібито перешкоджає проведенню розслідування щодо діяльності членів родини Байдена.

Він зазначив, що представники Республіканської партії мають достатньо голосів для проведення голосування.

Це стало необхідним кроком. Ми з Елізою двічі працювали в команді захисту Дональда Трампа щодо імпічменту, коли демократи використали це з нахабною, партійною політичною метою. Ми засудили таке використання. Це зовсім інша справа. Пам'ятайте, ми команда верховенства закону. Ми повинні робити це дуже методично, - заявляє спікер Палати представників. Поширити

При цьому він звинуватив Білий дім у перешкоджанні розслідуванню щодо родини Байдена та приховуванні "тисяч сторінок доказів".