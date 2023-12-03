Чому Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України — пояснення Годжеса

Президент США Джо Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України, бо є певна "нерішучість" та "стурбованість", що Росія може посилитися.
Чому Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України
Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес в інтерв'ю для Голос Америки.
За його словами, у США не усі політики та високопосадовці вірять, що Росія може програти.
Штати шукають інструменти для ослаблення Росії
За словами Джеффрі Паєтта, наразі офіційний Вашингтон намагається зрозуміти, що потрібно зробити, щоб тіньовий флот РФ втратив свою ефективність.
Як уже згадувалося раніше, його країна-агресорка використовує для обходу санкцій та продає свою нафту покупцям, переважно в Індії та Китаї, за цінами, які перевищують верхню межу, встановлену країнами G7.
Представник Держдепу звернув увагу на те, що перешкоджання майбутнім доходам Росії є настільки ж важливим, як і завдання шкоди її поточним фінансам.
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