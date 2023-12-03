Почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины — объяснение Годжеса

Президент США Джо Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины, потому что есть определенная "нерешительность" и "озабоченность", что Россия может усилиться.
Почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины
Такое мнение высказал экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Годжес в интервью Голосу Америки.
По его словам, в США не все политики и чиновники верят, что Россия может проиграть.
Штаты ищут инструменты для ослабления России
По словам Джеффри Пайетта, сейчас официальный Вашингтон пытается понять, что нужно сделать, чтобы теневой флот РФ потерял свою эффективность.
Как уже упоминалось ранее, его страна-агрессорка использует для обхода санкций и продает свою нефть покупателям, преимущественно в Индии и Китае, по ценам, превышающим верхнюю границу, установленную странами G7.
Представитель Госдепа обратил внимание на то, что препятствование будущим доходам России столь же важно, как и причинение вреда ее текущим финансам.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-