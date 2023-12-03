Почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины — объяснение Годжеса

Президент США Джо Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины, потому что есть определенная "нерешительность" и "озабоченность", что Россия может усилиться.

Почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины

Такое мнение высказал экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Годжес в интервью Голосу Америки.

Я сказал так, потому что никогда не слышал, чтобы президент или Конгресс сказали, что мы хотим победы Украины. Они говорят - мы с вами столько, сколько потребуется. Что это значит? Думаю, что есть нерешительность. Мне очень тяжело понять, почему они остановились. Считаю, что есть определенная обеспокоенность, что Россия может усилиться, хотя они за два года этого не сделали, - отметил он. Поделиться

По его словам, в США не все политики и чиновники верят, что Россия может проиграть.

Есть определенная неуверенность в том, что произойдет, если Украина победит, а режим Путина упадет. Что мы будем делать? К сожалению, есть некоторые люди в Вашингтоне, Берлине и других столицах, которые не могут даже представить, что Россия может проиграть. Я имею в виду, что им придется отказаться от десятилетий своих убеждений о России – кто и что такое Россия, – объяснил он. Поделиться

Штаты ищут инструменты для ослабления России

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Как уже упоминалось ранее, его страна-агрессорка использует для обхода санкций и продает свою нефть покупателям, преимущественно в Индии и Китае, по ценам, превышающим верхнюю границу, установленную странами G7.

Представитель Госдепа обратил внимание на то, что препятствование будущим доходам России столь же важно, как и причинение вреда ее текущим финансам.