У Демократической партии нет альтернативы Байдену в случае его неспособности принять участие в выборах — Reuters

У демократической партии США нет альтернативного кандидата на случай, если действующий 81-летний президент Джо Байден не сможет принять участие в выборах в следующем году.

Что известно об опасениях относительно неспособности Байдена принять участие в выборах

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей Демократической партии, даже среди демократов есть беспокойство из-за почтенного возраста Байдена и вопрос его возможности принять участие в выборах.

Однако, как отмечается в материале издания, до сих пор старейший президент США твердо придерживался плана по участию в выборах в следующем году.

По результатам подготовки к внутрипартийным праймеризам, которые должны состояться в первой половине 2024-го, Байден уже обошел всех основных конкурентов от демократов.

Авторы материала отмечают, что в случае, если бы пришлось срочно искать альтернативного кандидата на замену Байдена, ситуация была бы не совсем понятной.

Чего ждать в случае отказа Байдена от участия в выборах

По словам ряда бывших представителей Демократической партии, демократов будет ждать потрясения, в случае если проблемы со здоровьем помешают участию Байдена в выборах.

Действующий вице-президент Камала Харрис испытывает собственные проблемы с популярностью среди избирателей, поэтому не станет автоматической заменой главного кандидата от демократов. У партии есть много желающих составить ей конкуренцию.

Нет никакого "плана Б". Если бы он вдруг не баллотировался, баллотировались бы все, кого вы знаете. Вице-президент никого не пугает, – отметил журналистам один из собеседников. Поделиться

Примечательно, что главный соперник Байдена в борьбе за Белый Дом, 77-летний Дональд Трамп, также сталкивается с беспокойством по поводу своего возраста. Но в дополнение к престарелым он также имеет ряд уголовных дел против себя, находящихся на разных процессуальных стадиях.