У Демократической партии нет альтернативы Байдену в случае его неспособности принять участие в выборах — Reuters
Категория
Политика
Дата публикации

У Демократической партии нет альтернативы Байдену в случае его неспособности принять участие в выборах — Reuters

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Reuters

У демократической партии США нет альтернативного кандидата на случай, если действующий 81-летний президент Джо Байден не сможет принять участие в выборах в следующем году.

Что известно об опасениях относительно неспособности Байдена принять участие в выборах

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей Демократической партии, даже среди демократов есть беспокойство из-за почтенного возраста Байдена и вопрос его возможности принять участие в выборах.

Однако, как отмечается в материале издания, до сих пор старейший президент США твердо придерживался плана по участию в выборах в следующем году.

По результатам подготовки к внутрипартийным праймеризам, которые должны состояться в первой половине 2024-го, Байден уже обошел всех основных конкурентов от демократов.

Авторы материала отмечают, что в случае, если бы пришлось срочно искать альтернативного кандидата на замену Байдена, ситуация была бы не совсем понятной.

Чего ждать в случае отказа Байдена от участия в выборах

По словам ряда бывших представителей Демократической партии, демократов будет ждать потрясения, в случае если проблемы со здоровьем помешают участию Байдена в выборах.

Действующий вице-президент Камала Харрис испытывает собственные проблемы с популярностью среди избирателей, поэтому не станет автоматической заменой главного кандидата от демократов. У партии есть много желающих составить ей конкуренцию.

Нет никакого "плана Б". Если бы он вдруг не баллотировался, баллотировались бы все, кого вы знаете. Вице-президент никого не пугает, – отметил журналистам один из собеседников.

Примечательно, что главный соперник Байдена в борьбе за Белый Дом, 77-летний Дональд Трамп, также сталкивается с беспокойством по поводу своего возраста. Но в дополнение к престарелым он также имеет ряд уголовных дел против себя, находящихся на разных процессуальных стадиях.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Республиканцы выдвинули Байдену неожиданное требование касательно ATACMS для Украины
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему США поддерживают Украину — откровенное признание Байдена
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг Байдена резко упал — уже известна причина
ДжоБайден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.