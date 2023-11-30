У Демократичної партії немає альтернативи Байдену у разі його нездатності взяти участь у виборах — Reuters

Демократична партія США не має альтернативного кандидата на випадок, якщо чинний 81-річний президент Джо Байден не зможе прийняти участь у виборах в наступному році.
Що відомо про побоювання стосовно нездатності Байдена прийняти участь у виборах
За інформацією журналістів видання із посиланням на представників Демократичної партії, навіть серед демократів є занепокоєння через поважний вік Байдена і питання щодо його змоги прийняти участь у виборах.
Однак, як зазначається у матеріалі видання, досі найстаріший президент США твердо дотримувався плану щодо участі у виборах у наступному році.
За результатами підготовки до внутрішньопартійних праймеріз, які мають відбутись у першій половині 2024-го, Байден вже обійшов всіх основних конкурентів від демократів.
Автори матеріалу зазначають, що у разі, якщо довелось би терміново шукати альтернативного кандидата на заміну Байдена, ситуація була б не зовсім зрозумілою.
Чого очікувати у разі відмови Байдена від участі у виборах
За словами низки колишніх представників Демократичної партії, на демократів чекатиме потрясіння, у разі якщо проблеми зі здоров’ям завадять участі Байдена у виборах.
Чинний віце-президент Камала Харріс має власні проблеми з популярністю серед виборців, тож не стане автоматичною заміною головного кандидата від демократів. В партії є багато бажаючих скласти їй конкуренцію.
Примітно, що головний суперник Байдена у боротьбі за Білий Дім, 77-річний Дональд Трамп, також стикається з занепокоєнням щодо свого віку. Але на додачу до похилого віку він також має низку кримінальних справ проти себе, що знаходяться на різних процесуальних стадіях.
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