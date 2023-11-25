Байден почтил память погибших во время Голодомора украинцев
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Мир
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Байден почтил память погибших во время Голодомора украинцев

Белый Дом
Байден
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память украинцев, погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах.

Байден почтил память погибших во время Голодомора украинцев

Мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, когда мужественный народ Украины продолжает защищать свою свободу и суверенитет страны от жестокой агрессивной войны России. Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима привела к "смерти от голода", - заявил он.

Байден напомнил, что Иосиф Сталин и его режим систематически конфисковывали зерно и крестьянские хозяйства Украины и переправляли украинское зерно в другие регионы СССР как тактику подавления национальной идентичности Украины.

Сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова становится объектом целенаправленных действий Владимира Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти, – подчеркнул он.

Американский лидер подчеркнул, что российские войска стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, целенаправленно повреждая поля, разрушая зернохранилища и порты.

Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничная атака на продовольственную безопасность по всему миру. Путин наносит ущерб наиболее уязвимым слоям населения мира ради выгод России, - добавил он.

Байден заявил, что США едины с Украиной.

В эту годовщину мы вспоминаем и чествуем всех тех, кто в прошлом и настоящем перенес такие тяготы и продолжает бороться с тиранией. Мы также обязуемся предотвращать страдания, защищать основные свободы и реагировать на нарушения прав человека, где бы и когда бы они ни происходили. Мы едины с Украиной, – добавил он.

Голодомор в Украине

В начале 20 века Украина пережила три периода искусственного голода:

  • 1921—1923;

  • 1932—1933;

  • 1946-1947 годы.

Самым трагическим оказался голод 1932-1933 годов. Тогда же это являлось террористическим актом со стороны тоталитарной системы. В результате голода исчезли не только прослойка состоятельных крестьян-предпринимателей, но и поколение земледельческого населения. В частности, были подорваны социальные основы нации, традиции, духовная культура и самобытность.

В результате политики Советского Союза, по разным подсчетам, погибли от 7 до 10 миллионов человек.

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