Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память украинцев, погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах.
Байден почтил память погибших во время Голодомора украинцев
Байден напомнил, что Иосиф Сталин и его режим систематически конфисковывали зерно и крестьянские хозяйства Украины и переправляли украинское зерно в другие регионы СССР как тактику подавления национальной идентичности Украины.
Американский лидер подчеркнул, что российские войска стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, целенаправленно повреждая поля, разрушая зернохранилища и порты.
Байден заявил, что США едины с Украиной.
Голодомор в Украине
В начале 20 века Украина пережила три периода искусственного голода:
1921—1923;
1932—1933;
1946-1947 годы.
Самым трагическим оказался голод 1932-1933 годов. Тогда же это являлось террористическим актом со стороны тоталитарной системы. В результате голода исчезли не только прослойка состоятельных крестьян-предпринимателей, но и поколение земледельческого населения. В частности, были подорваны социальные основы нации, традиции, духовная культура и самобытность.
В результате политики Советского Союза, по разным подсчетам, погибли от 7 до 10 миллионов человек.
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