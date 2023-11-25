Президент Сполучених Штатів Джо Байден вшанував пам'ять українців, які загинули під час Голодомору в 1932-1933 роках.
Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців
Байден нагадав, що Йосип Сталін і його режим систематично конфісковували зерно і селянські господарства України та переправляли українське зерно в інші регіони СРСР як тактику придушення національної ідентичності України.
Американський лідер наголосив, що російські війська прагнуть знищити економіку і незалежність України, цілеспрямовано пошкоджуючи поля, руйнуючи зерносховища і порти.
Байден заявив, що США єдині з Україною.
Голодомор в Україні
На початку 20-го століття Україна пережила три періоди штучного голоду:
1921-1923;
1932-1933;
1946–1947 роки.
Найтрагічнішим виявився голод 1932-1933 років. Тоді ж це було терористичним актом з боку тоталітарної системи. Унаслідок голоду зникли не лише прошарок заможних селян-підприємців, а й покоління хліборобського населення. Зокрема було підірвано соціальні основи нації, традиції, духовну культуру та самобутність.
Унаслідок політики Радянського Союзу, за різними підрахунками, загинули від 7 до 10 мільйонів людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-