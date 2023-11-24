Усі десять провінцій Канади визнали Голодомор геноцидом українського народу

Провінція Канади Острів Принца Едварда визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Це десята та остання канадська провінція, яка ухвалила відповідне рішення.

Усі провінції Канади визнали Голодомор актом геноциду

На засіданні Генасамблеї провінції 23 листопада усі депутати підтримали відповідний законопроєкт.

Тепер четверта субота листопада на провінційному рівні буде Днем памʼяті Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Острів Принца Едварда приєднується до інших провінцій у визнанні українського голоду актом геноциду, – йдеться у тексті ухваленого законопроєкту. Поширити

Нагадаємо, що на державному рівні Канада визнала Голодомор геноцидом ще у 2008 році. З того часу країна вшановує День пам’яті жертв голодомору.

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор 1932-33 років - штучно створений масовий голод, спланований сталінським режимом. Він призвів до багатомільйонних жертв серед українських селян.

За різними підрахунками, від голоду могли померти до 7 млн людей.

Кожну четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують День памʼяті жертв Голодомору. Цього року це 25 листопада.

Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, Ватикан вже визнали Голодомор геноцидом.

Упродовж 2022-2023 років це зробили Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, Європарламент і ПАРЄ.