У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українського народу

Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд і Аризона визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Нині вже 31 американський штат ухвалив відповідне рішення.
США визнали Голодомор геноцидом українського народу
Три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона – долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.
Маркарова нагадала, що станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.
Нині посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби все більше штатів визнавали цю трагедію геноцидом.
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом
Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. За це проголосували 74 парламентарі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, подякувавши ПАРЄ.
Усього 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-