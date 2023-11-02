У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українського народу

Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд і Аризона визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Нині вже 31 американський штат ухвалив відповідне рішення.

США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона – долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Ще три штати долучились до визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем памʼяті про це, — зазначила пані посол. Поширити

Маркарова нагадала, що станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

Нині посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби все більше штатів визнавали цю трагедію геноцидом.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. За це проголосували 74 парламентарі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, подякувавши ПАРЄ.

Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Поширити

Усього 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.