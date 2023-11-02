В США еще три штата признали Голодомор геноцидом украинского народа

Еще три штата США - Вашингтон, Мериленд и Аризона признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В настоящее время уже 31 американский штат принял соответствующее решение.

США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Три штата – Вашингтон, Мериленд и Аризона – присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

Еще три штата присоединились к признанию Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об этом, — отметила госпожа посол. Поделиться

Маркарова напомнила, что по состоянию на сегодняшний день уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

В настоящее время посольство Украины в США совместно с Краевым комитетом США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над тем, чтобы все большее число штатов признавали эту трагедию геноцидом.

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это проголосовали 74 парламентария.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив ПАСЕ.

Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно. Поделиться

Всего 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.