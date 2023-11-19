Штат Нью-Йорк визнав Голодомором геноцидом українського народу

Штат Нью-Йорк визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Він став 34-м штатом США, який ухвалив таке рішення.

США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що американський штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною. Дякую команді Генеральному консульству України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору, – написала посол. Поширити

Вона закликала приєднатись до української громади, щоб спільно згадати мільйони невинних жертв Голодoмору 1932-1933, і зокрема запросила до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. За це проголосували 74 парламентарі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, подякувавши ПАРЄ.

Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Поширити

Усього 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.