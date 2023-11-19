Штат Нью-Йорк признал Голодомором геноцидом украинского народа

Штат Нью-Йорк признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Он стал 34-м штатом США, принявшим такое решение.

США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что американский штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-летия Голодомора, где еще раз отметил признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Очень благодарны губернатору штата Нью-Йорк Кэти Гокул за солидарность с Украиной. Спасибо команде Генеральному консульству Украины в Нью-Йорке и украинской общине за активную работу по оказанию почестей памяти жертв Голодомора, – написала посол. Поделиться

Она призвала присоединиться к украинскому сообществу, чтобы совместно вспомнить миллионы невинных жертв Голодомора 1932-1933, и в частности пригласила к церемонии памяти жертв Голодомора в Вашингтоне 25 ноября возле Мемориала жертвам Голодомора.

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это проголосовали 74 парламентария.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив ПАСЕ.

Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно. Поделиться

Всего 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.