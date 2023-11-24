Все десять провинций Канады признали Голодомор геноцидом украинского народа

Провинция Канады Остров Принца Эдварда признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Это десятая и последняя канадская провинция, принявшая соответствующее решение.

Все провинции Канады признали Голодомор актом геноцида

На заседании Генассамблеи провинции 23 ноября все депутаты поддержали соответствующий законопроект.

Теперь четвертая суббота ноября на провинциальном уровне станет Днем памяти Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Остров Принца Эдварда присоединяется к другим провинциям в признании украинского голода актом геноцида, говорится в тексте принятого законопроекта. Поделиться

Напомним, что на государственном уровне Канада признала Голодомор геноцидом еще в 2008 году. С тех пор страна чествует День памяти жертв голодомора.

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор 1932-33 годов – искусственно созданный массовый голод, спланированный сталинским режимом. Он привел к многомиллионным жертвам среди украинских крестьян.

По разным подсчетам, от голода могли умереть до 7 млн человек.

Каждую четвертую субботу ноября в Украине и мире чествуют День памяти жертв Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ватикан уже признали Голодомор геноцидом.

В течение 2022-2023 годов это сделали Чехия, Бельгия, Молдова, Ирландия, Германия, Болгария, Исландия, Франция, Словения, Великобритания, Люксембург, Хорватия, Италия, Уэльс, 34 штата США, Европарламент и ПАСЕ.