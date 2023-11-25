Біль назавжди. Україна та весь світ вшановують пам’ять жертв Голодомору

Щороку у четверту суботу листопада український народ та люди з різних куточків світу вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

У День пам'яті жертв Голодомору проводиться акція "Запали свічку пам'яті". Кожен українець може запалити свічку на вікні після хвилини пам'яті.

Свічки також запалюють біля пам'ятників жертвам Голодомору, в храмах і в "Меморіалі жертв Голодомору" в Києві.

25 листопада — День пам’яті жертв Голодомору у 2023 році

Протягом усієї історії свого існування Росія робила все можливе, щоб стерти Україну з лиця землі.

Трагічні події останніх 10 років вкотре підтвердили той факт, що країна-агресорка не відмовилася від своїх підлих планів.

Однак, навіть попри те, що просто зараз триває повномасштабна війна з РФ, ми не маємо право забувати про наших предків, які віддавали свої життя заради майбутнього України та ставили жертвами нашого споконвічного ворога.

Диктатор Йосип Сталін у ХХ столітті влаштовував масові штучні голоди, щоб не лише упокорити український народ, а також знищити його найпрацьовитішу частину.

Озброєний комсомолець охороняє комору зі збіжжям посівного та страхового фондів (Фото: Wikimedia Commons)

Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років, жертвами якого стали близько 4 мільйонів українців різного віку, а також 1,1 млн — втрати ненародженими. Принаймні також вважалося донедавна.

Вже у жовтні 2019 року Музей Голодомору ініціював нове розслідування у справі щодо геноциду українців у 1932–1933 роках.

СБУ призначила нову експертизу, в результаті якої з’ясувалося, що жертвами Голодомору стали 10,5 млн українців.

З них 9,1 млн — на території УСРР та 1,4 млн — у місцях компактного проживання українців у межах СРСР.

Однак точну кількість встановити просто неможливо, оскільки влада СРСР робила все можливе, щоб приховати наслідки цього геноциду та знищила переважну частину архівних документів.

Згідно з результатами опитування, проведеного 20-21 листопада 2022 року Соціологічною групою Рейтинг, 93% українців розцінюють Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу. Лише 3% — заперечують це, вагались з відповіддю — 4%.

Варто звернути увагу на те, що протягом останніх десяти років кількість українців, які вважають трагедію 1932-33 років геноцидом, зросла в півтора раза.