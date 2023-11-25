Боль навсегда. Украина и весь мир чтят память жертв Голодомора

Ежегодно в четвертую субботу ноября украинский народ и люди из разных уголков мира чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В День памяти жертв Голодомора проводится акция "Зажги свечу памяти". Каждый украинец может зажечь свечу на окне после минуты памяти.

Свечи также зажигают у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в "Мемориале жертв Голодомора" в Киеве.

25 ноября - День памяти жертв Голодомора в 2023 году

В течение всей истории своего существования Россия делала все возможное, чтобы стереть Украину с лица земли.

Трагические события последних 10 лет еще раз подтвердили тот факт, что страна-агрессорка не отказалась от своих подлых планов.

Однако даже несмотря на то, что прямо сейчас идет полномасштабная война с РФ, мы не имеем права забывать о наших предках, которые отдавали свои жизни ради будущего Украины и становились жертвами нашего врага.

Диктатор Иосиф Сталин в ХХ веке устраивал массовые искусственные голоды, чтобы не только поработить украинский народ, а также уничтожить его самую трудолюбивую часть.

Вооруженный комсомолец охраняет амбар с зерном посевного и страхового фондов (Фото: Wikimedia Commons)

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов, жертвами которого стали около 4 миллионов украинцев всех возрастов, а также 1,1 млн - потери нерожденными. По крайней мере, также считалось до недавнего времени.

Уже в октябре 2019 года Музей Голодомора инициировал новое расследование касательно геноцида украинцев в 1932–1933 годах.

СБУ назначила новую экспертизу, в результате которой выяснилось, что жертвами Голодомора стали 10,5 млн украинцев.

Из них 9,1 млн - на территории УССР и 1,4 млн - в местах компактного проживания украинцев в пределах СССР.

Однако точное количество установить просто невозможно, поскольку власти СССР делали все возможное, чтобы скрыть последствия этого геноцида и уничтожили подавляющую часть архивных документов.

Согласно результатам опроса, проведенного 20-21 ноября 2022 Социологической группой Рейтинг, 93% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Только 3% - отрицают это, затруднились с ответом - 4%.

Следует обратить внимание на то, что за последние десять лет количество украинцев, считающих трагедию 1932-33 годов геноцидом, возросло в полтора раза.