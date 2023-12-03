Республиканцы в Палате представителей готовятся начать процедуру импичмента Байдена — WSJ

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США уже на этой неделе планируют вынести на рассмотрение вопрос о процедуре импичмента действующего президента Джо Байдена.

Что известно о перспективах Республиканцев добиться импичмента Байдена

По информации журналистов издания, представители Республиканской партии требуют формализовать расследование по импичменту Байдена с целью усилить его проведение, поскольку некоторые конгроссмены якобы опасаются его слишком быстрого продвижения.

В материале отмечается, что республиканцы уже потратили несколько месяцев на попытки найти связь между Байденом и бизнесом его родственников, чтобы получить доказательства собственных обвинений.

До сих пор им не удалось предоставить доказательств, подтверждающих их самые резкие заявления о президенте.

Чем быстрее, тем лучше, чтобы можно было быстро преодолеть некоторые препятствия со стороны администрации Байдена, – заявляет республиканец Даррелл Исса. Поделиться

В свою очередь представитель Белого дома Ян Сэмс заявил, что республиканцы "не смогли найти никаких доказательств противоправных действий" и "теперь, похоже, пытаются придумывать заявления о "препятствовании", чтобы оправдать свой нелегитимный запрос на импичмент".

Спикер Палаты представителей Джонсон поддержал голосование по импичменту Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что голосование по проведению процедуры импичмента действующего президента является "необходимым шагом", поскольку администрация Белого дома якобы препятствует проведению расследования по деятельности членов семьи Байдена.

Он отметил, что у представителей Республиканской партии достаточно голосов для проведения голосования.

Это явилось необходимым шагом. Мы с Элизой дважды работали в команде защиты Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это с наглой, партийной политической целью. Мы осудили это использование. Это совсем другое дело. Помните, мы команда верховенства закона. Мы должны делать это очень методично, – заявляет спикер Палаты представителей. Поделиться

При этом он обвинил Белый дом в препятствовании расследованию семьи Байдена и сокрытию "тысяч страниц доказательств".