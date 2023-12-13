Байден назвал условие вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден прокомментировал перспективу вступления Украины в НАТО и высказал американскую позицию по этому вопросу.

Будет ли Украина в НАТО

Президент Джо Байден заявил, что НАТО находится в будущем Украины. Украина станет членом НАТО, только США должны убедиться, что она выиграет войну.

Президент США подчеркнул, что очень гордится, как мощным и объединенным является НАТО.

Безусловно, НАТО есть в будущем Украины, мы только должны убедиться, что они выиграют войну. Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами Группы семи в Вильнюсе, и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом, – подытожил он. Поделиться

К слову, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом на фоне усилий по сохранению военной поддержки со стороны Вашингтона.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.