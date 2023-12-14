Конгрес США має терміново до кінця року ухвалити рішення щодо подальшої військової допомоги Україні, однак президент Джо Байден, схоже, не дуже контролює ситуацію.

Що відомо про наслідки провалу розгляду питання щодо подальшої допомоги Україні з боку США

Зазначається, що 7 грудня Сенат США провалив розгляд запиту президента Джо Байдена щодо виділення Україні близько 61 млрд доларів у рамках військової допомоги.

Зокрема, представники Республіканської партії у Палаті представників вимагають від Білого дому та демократів схвалення проєкту щодо посилення міграційної політики та ситуації на кордоні із Мексикою.

Оскільки питання подальшого фінансування військової допомоги Україні було відкладене на період після різдвяних канікул, автори матеріалу питаються, чи дійсно розбіжності серед американських політиків перетворяться на зраду в рамках підтримки України у момент переламного етапу історії.

Байден попередив у вівторок, що Америка перебуває "на справжньому переломному етапі історії", який може "визначити майбутнє" Європи. Він має рацію. Без надання більшої кількості американської зброї, Україна програє Володимиру Путіну. Одним з результатів її програшу стане нестабільна Європа, - наголошують автори матеріалу. Поширити

У публікації зазначається, що українські військові потребуватимуть більшої кількості боєприпасів, а поставки з боку США, у той же час, скорочуються.

Між тим злочинне кремлівське керівництво продовжує відкривати нові оборонні підприємства і ставить на те, що протягом зими підтримка України з боку партнерів остаточно зазнає краху.

Автори матеріалу зазначають, що наразі Україні бракує систем ППО для захисту від повітряних атак злочинної армії РФ.

У публікації критикується занадто повільна реакція президента США Джо Байдена на нагальні потреби України.

Зокрема, зазначається, що він лише нещадавно став серйозно розглядати вимоги представників Республіканської партії щодо подальшої військової підтримки України.

На думку журналістів, республіканці цілком справедливо зосереджують власні зусилля на вимогах посилення кордону і змінах до міграційного законодавства, адже щодня до країни приїжджають тисячі нових мігрантів.

Однак при цьому Конгрес має терміново ухвалити рішення щодо подальшої військової допомоги Україні, поки наявний дефіцит боєприпасів та озброєнь в українських військових не став критично низьким.

Чим повільніше постачатиметься зброя, тим довше триватимуть бойові дії і тим менша ймовірність, що Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою. Критики України хочуть, щоб Київ пішов на переговори з Росією, але навіщо Путіну домовлятися зараз, якщо він вважає, що цілком може перемогти? - йдеться у матеріалі видання. Поширити

При цьому автори публікації зазначають, що наразі президент Джо Байден ще сумнівається, чи йти на компроміс із республіканцями та приділяє значну увагу думці "лівих прогресивних сил", які вже розгнівані через те, що він підтримав Ізраїль.