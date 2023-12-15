Перемога України у війні цілком залежить від підтримки США та ЄС — CNN

Західні аналітики попереджають, що за відсутності допомоги з боку США та ЄС Україна може цілком реально зазнати поразки у злочинній війні, розв'язаній Кремлем.

Що відомо про ключовий вплив військової допомоги Заходу на перемогу України

З нами немає ніякої гарантії успіху, але без нас вони напевно зазнають невдачі, - зазначив журналістам один з високопосадовців Пентагону. Поширити

За словами європейського дипломата, без подальшої підтримки з боку США не можливо уявити собі звільнення українськими військовими окупованих Росією територій.

У матеріалі видання зазначається, що західні посадовці побоюються, що втрата або затримки допомоги Україні з боку США можуть вплинути на військову допомогу з боку інших партнерів.

Раніше Угорщина заблокувала подальшу допомогу Україні від Європейського Союзу, і багато хто побоюється, що, якщо США не зможуть продовжувати надавати підтримку, європейські країни підуть за ними.

Зараз західні спецслужби підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США підрахував, що це може зайняти кілька місяців, при гіршому сценарії, коли до літа відбудеться серйозна невдача або навіть поразка, - йдеться у матеріалі. Поширити

Журналісти із посиланням на офіційних осіб в Україні та США зазначили, що українські військові вже змушені обмежувати використання боєприпасів, оскільки злочинна армія РФ відкриває вогонь у відповідь із інтенсивністю, яка у 5-7 разів перевищує здатність українських військових.

Високопоставлений український військовий чиновник повідомив журналістам, що українські командири вважають, що вплив на їх вогневу міць призвів до додаткових жертв серед військових.

Що відомо про наслідки у разі відсутності допомоги Україні з боку США

За оцінками західних чиновників, без додаткової військової допомоги з боку США Україна спочатку вичерпає запаси далекобійних ракет, потім ракети до ППО, артилерійські снаряди і ракети малої дальності, накшталт "Джавелін" і "Стінгер".

Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України.

Ракети великої дальності зіграли центральну роль в успіху України в відтісненні російського Чорноморського флоту, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших вантажів.

Ракети ППО виявилися особливо важливими в останні тижні, оскільки цієї зими Росія розширила свої атаки на цивільну інфраструктуру.

Ракети меншої дальності дозволили українським силам захищатися від російських танків і літаків, чисельність яких значно перевершує їх власні.