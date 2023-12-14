Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет з допомогою для України

14 грудня Палата представників США підтримала погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му році.

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Згідно з даними журналістів, за оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти виступили 118.

Варто звернути увагу на те, що Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.

Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, узгоджена палатами Конгресу, не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні. Поширити

Окрім того, наголошується, що остаточна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

За словами журналістів, там також залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

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Окрім того, наголошується, що підтриманий Конгресом законопроєкт пролонгує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги нашій країні.

Йдеться про 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки.

Після схвалення в Сенаті закон піде до американського лідера Джо Байдена, який, як вважають журналісти, підпише його.

Що важливо розуміти, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців й уже пішов на різдвяні канікули.