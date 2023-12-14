Скільки залишилося коштів у бюджеті США на допомогу Україні — заява Білого дому

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

У США залишився 1 млрд доларів на допомогу Україні

За словами Жан-П'єр, мовиться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Пентагон купує нове озброєння та обладнання в американських виробників для заміни того, що США надсилають Україні.

Представниця Білого дому також розповіла, що Вашингтон використав вже 96% коштів на поповнення запасів міністерства оборони Сполучених Штатів, а решту 4% відомство готується використати цього місяця.

Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси та замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту, — пояснила речниця. Поширити

Жан-П'єр підкреслила, що це стало одною з причин приїзду президента Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вдалося главі української держави якось вплинути на ситуацію, представниця Білого дому наголосила, що переговори стосовно фінансування ще тривають, але розголошувати їхні деталі не може. Однак, на думку речниці, цей візит був важливим.

Я пам'ятаю, як Зеленський розповідав про те, через що вони проходять, про дітей, людей, які втратили життя, які втратили все. Хто про це може краще розповісти, як не сам президент? Тому дуже важливо, що він поговорив із сенаторами, з членами Палати представників та Байденом, — додала Жан-П'єр. Поширити

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що ще в жовтні поточного року Білий дім запросив у Конгресу США близько 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер.

Водночас 2 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 млрд доларів без згадки про Україну.

Втім, в ЗМІ з'явилися повідомлення, що лідери Конгресу США все ж розраховують схвалити фінансування програм допомоги Україні та Ізраїлю вже найближчими тижнями.

Очікується, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит Байдена вже цього тижня.