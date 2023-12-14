Сколько осталось средств в бюджете США на помощь Украине – заявление Белого дома

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в настоящее время в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.
В США остался 1 млрд долларов в помощь Украине
По словам Жан-Пьер, говорится о бюджете на пополнение запасов, посредством которого Пентагон покупает новое вооружение и оборудование у американских производителей для замены того, что США посылают Украине.
Представительница Белого дома также рассказала, что Вашингтон использовал уже 96% средств на пополнение запасов министерства обороны Соединенных Штатов, а остальные 4% ведомство готовится использовать в этом месяце.
Жан-Пьер подчеркнула, что это стало одной из причин приезда президента Владимира Зеленского и его встреч в Конгрессе.
Отвечая на вопрос журналиста, удалось ли главе украинского государства как-то повлиять на ситуацию, представительница Белого дома подчеркнула, что переговоры по финансированию еще продолжаются, но разглашать их детали не может. Однако, по мнению спикера, этот визит был важным.
Помощь Украине от США
Напомним, что еще в октябре текущего года Белый дом пригласил в Конгресс США около 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.
В то же время, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов без упоминания об Украине.
Впрочем, в СМИ появились сообщения, что лидеры Конгресса США все же рассчитывают одобрить финансирование программ помощи Украине и Израилю в ближайшие недели.
Ожидается, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже на этой неделе.
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