Сколько осталось средств в бюджете США на помощь Украине – заявление Белого дома

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в настоящее время в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

В США остался 1 млрд долларов в помощь Украине

По словам Жан-Пьер, говорится о бюджете на пополнение запасов, посредством которого Пентагон покупает новое вооружение и оборудование у американских производителей для замены того, что США посылают Украине.

Представительница Белого дома также рассказала, что Вашингтон использовал уже 96% средств на пополнение запасов министерства обороны Соединенных Штатов, а остальные 4% ведомство готовится использовать в этом месяце.

Как только у нас закончатся эти средства, мы не сможем пополнять свои запасы и заменить то, что мы присылаем в Украину. Вот что поставлено на карту, — объяснила спикера. Поделиться

Жан-Пьер подчеркнула, что это стало одной из причин приезда президента Владимира Зеленского и его встреч в Конгрессе.

Отвечая на вопрос журналиста, удалось ли главе украинского государства как-то повлиять на ситуацию, представительница Белого дома подчеркнула, что переговоры по финансированию еще продолжаются, но разглашать их детали не может. Однако, по мнению спикера, этот визит был важным.

Я помню, как Зеленский рассказывал о том, через что они проходят, о детях, людях, потерявших жизнь, потерявших все. Кто об этом может лучше рассказать, если не сам президент? Поэтому очень важно, что он поговорил с сенаторами, членами Палаты представителей и Байденом, — добавила Жан-Пьер. Поделиться

Помощь Украине от США

Напомним, что еще в октябре текущего года Белый дом пригласил в Конгресс США около 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

В то же время, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов без упоминания об Украине.

Впрочем, в СМИ появились сообщения, что лидеры Конгресса США все же рассчитывают одобрить финансирование программ помощи Украине и Израилю в ближайшие недели.

Ожидается, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже на этой неделе.