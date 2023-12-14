Конгресс США одобрил рекордный оборонный бюджет с помощью для Украины

14 декабря Палата представителей США поддержала согласованный Конгрессом Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов расходов на эти нужды в 2024 году.

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Согласно данным журналистов, за оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против которых выступили 118.

Следует обратить внимание на то, что Палата приняла закон большинством в две трети голосов.

Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей против, как они говорят, "левачества" в Пентагоне. Поделиться

Кроме того, сообщается, что окончательная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагона финансировать лечение работников и военных, касающихся гендерной дисфории.

По словам журналистов, там также осталось положение о продолжении противоречивой программы слежения за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

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Кроме того, подчеркивается, что поддержанный Конгрессом законопроект пролонгирует действие Инициативы по оказанию помощи нашей стране.

Речь идет о 300 миллионах долларов на 2024 и 2025 финансовые годы.

После одобрения в Сенате, закон пойдет к американскому лидеру Джо Байдену, который, как считают журналисты, подпишет его.

Что важно понимать, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев и уже ушел на рождественские каникулы.