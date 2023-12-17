У Сенаті США оцінили шанси на схвалення пакета допомоги Україні в цьому році

За словами представників Сенату США, до ухвалення угоди щодо змін до міграційної політики в обмін на схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю ще далеко.

Що відомо про шанси на схвалення у цьому році запиту на фінансування військової допомоги Україні

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики.

Однак сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат Конгресу США наразі ще далекий від угоди щодо посилення міграційного законодавства в обмін на виділення допомоги Україні раніше 2024 року.

За його словами, мова про досягнення близькості до підписання цієї угоди навіть не йде.

Водночас він зауважив, що погодження пакета допомоги, ймовірно, перейде на наступний рік.

Що відомо про дії України у разі відсутності західної фінансової допомоги

За словами радника президента України з економічних питань Олега Устенка, у Києва є запасний план у разі відсутності схвалення рішення щодо фінансування подальшої військової допомоги з боку США.

Якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану "Б". План "Б" може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів, - пояснив Устенко. Поширити

За його словами, дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів. Тож для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.

При цьому, за прогнозами Устенка, Україна може отримати 10 мільйонів доларів із заморожених російських активів першим траншем. Ці кошти одразу спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету.

Водночас радник президента України висловив сподівання на надання фінансової допомоги з боку Європейського Союзу до 25 грудня.