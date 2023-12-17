США та ЄС змусили Україну пережити важкий тиждень — CNN

Через політичну кризу у США, спричинену питанням подальшої військової допомоги Україні та зволікання країн ЄС із аналогічним питанням команда президента Володимира Зеленського провела дійсно дуже важкий тиждень.

Що відомо про ймовірні проблеми України через скорочення військової допомоги з боку західних партнерів

Журналісти зазначають, що велика дипломатична перемога Києва у питанні початку переговорів щодо вступу у ЄС буде мати сенс тільки у разі остаточної перемоги у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, чого західні партнери наразі гарантувати не можуть.

У матеріалі зазначається, що наразі президент Володимир Зеленський змушений миритися із двома провалами щодо фінансування військової допомоги з боку західних партнерів протягом одного тижня.

Рішення Угорщини накласти вето на військову допомогу ЄС Україні на суму $55 млрд. Офіційні особи ЄС запевнили, що на початку січня це питання буде позитивно проголосоване. Навіть якщо Вашингтону вдасться відновити фінансування на початку 2024 року, це вже завдасть шкоди Україні. Це приголомшливий провал американської зовнішньої політики, наслідки якого відгукнуться в найближчі десятиліття. Ніколи ще... на карту не було поставлено так багато, - зазначають автори публікації. Поширити

Журналісти зазначають, що наразі для України може стати реальним викликом ведення подальшої війни проти окупаційної російської армії без потужної підтримки країн НАТО.

Чим загрожує припинення фінансування України з боку США та ЄС

Відсутність грошей США і ЄС – або одного з них – цілком ймовірно означає, що велика частина України потрапить під російську окупацію в найближчі два роки. Це поставило б російські збройні сили прямо до кордонів НАТО, що негайно стало б проблемою Вашингтона. Чому? Тому що за межами договору НАТО про взаємну оборону, на чисто практичному рівні, безпечні і вільні демократії в Європі є ключовими торговими партнерами Америки і основою глобальної ваги США, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Тим не менш, Зеленський стикається з союзником в США, настільки розколотим і неосвіченим, що йому доводиться робити вигляд, що справи йдуть не так вже й погано.