США та ЄС змусили Україну пережити важкий тиждень — CNN

Через політичну кризу у США, спричинену питанням подальшої військової допомоги Україні та зволікання країн ЄС із аналогічним питанням команда президента Володимира Зеленського провела дійсно дуже важкий тиждень.
Що відомо про ймовірні проблеми України через скорочення військової допомоги з боку західних партнерів
Журналісти зазначають, що велика дипломатична перемога Києва у питанні початку переговорів щодо вступу у ЄС буде мати сенс тільки у разі остаточної перемоги у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, чого західні партнери наразі гарантувати не можуть.
У матеріалі зазначається, що наразі президент Володимир Зеленський змушений миритися із двома провалами щодо фінансування військової допомоги з боку західних партнерів протягом одного тижня.
Журналісти зазначають, що наразі для України може стати реальним викликом ведення подальшої війни проти окупаційної російської армії без потужної підтримки країн НАТО.
Чим загрожує припинення фінансування України з боку США та ЄС
Тим не менш, Зеленський стикається з союзником в США, настільки розколотим і неосвіченим, що йому доводиться робити вигляд, що справи йдуть не так вже й погано.
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