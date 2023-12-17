США и ЕС вынудили Украину пережить тяжелую неделю — CNN

Из-за политического кризиса в США, вызванного вопросом дальнейшей военной помощи Украине и промедления стран ЕС с аналогичным вопросом, команда президента Владимира Зеленского провела действительно очень тяжелую неделю.

Что известно о возможных проблемах Украины из-за сокращения военной помощи со стороны западных партнеров

Журналисты отмечают, что большая дипломатическая победа Киева в вопросе начала переговоров по вступлению в ЕС будет иметь смысл только в случае окончательной победы в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, чего западные партнеры гарантировать не могут.

В материале отмечается, что президент Владимир Зеленский вынужден мириться с двумя провалами по финансированию военной помощи со стороны западных партнеров в течение одной недели.

Решение Венгрии наложить вето на военную помощь ЕС Украине на сумму $55 млрд. Официальные лица ЕС заверили, что в начале января этот вопрос будет положительно проголосован. Даже если Вашингтону удастся возобновить финансирование в начале 2024 года, это нанесет ущерб Украине. Это ошеломляющий провал американской внешней политики, последствия которого отразятся в ближайшие десятилетия. Никогда еще... на карту не было поставлено так много, отмечают авторы публикации. Поделиться

Журналисты отмечают, что для Украины может стать реальным вызовом ведения дальнейшей войны против оккупационной российской армии без мощной поддержки стран НАТО.

Чем чревато прекращение финансирования Украины со стороны США и ЕС

Отсутствие денег США и ЕС – или одного из них – по всей вероятности означает, что большая часть Украины попадет под российскую оккупацию в ближайшие два года. Это поставило бы российские вооруженные силы прямо к границам НАТО, что немедленно стало бы проблемой Вашингтона. Почему? Потому что за пределами договора НАТО о взаимной обороне, чисто практическом уровне, безопасные и свободные демократии в Европе являются ключевыми торговыми партнерами Америки и основой глобального веса США, - объясняют авторы материала. Поделиться

Тем не менее, Зеленский сталкивается с союзником в США, настолько расколотым и необразованным, что ему приходится делать вид, что дела обстоят не так уж плохо.