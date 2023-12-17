США и ЕС вынудили Украину пережить тяжелую неделю — CNN

Из-за политического кризиса в США, вызванного вопросом дальнейшей военной помощи Украине и промедления стран ЕС с аналогичным вопросом, команда президента Владимира Зеленского провела действительно очень тяжелую неделю.
Что известно о возможных проблемах Украины из-за сокращения военной помощи со стороны западных партнеров
Журналисты отмечают, что большая дипломатическая победа Киева в вопросе начала переговоров по вступлению в ЕС будет иметь смысл только в случае окончательной победы в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, чего западные партнеры гарантировать не могут.
В материале отмечается, что президент Владимир Зеленский вынужден мириться с двумя провалами по финансированию военной помощи со стороны западных партнеров в течение одной недели.
Журналисты отмечают, что для Украины может стать реальным вызовом ведения дальнейшей войны против оккупационной российской армии без мощной поддержки стран НАТО.
Чем чревато прекращение финансирования Украины со стороны США и ЕС
Тем не менее, Зеленский сталкивается с союзником в США, настолько расколотым и необразованным, что ему приходится делать вид, что дела обстоят не так уж плохо.
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