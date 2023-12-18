В Мінооборони США назвали терміни вичерпання грошей на військову допомогу Україні

За словами контролера Міноборони США Майкла МакКорда, до кінця цього місяця гроші на військову допомогу Україні буде остаточно вичерпано.

Що відомо про вичерпання грошей на фінансування військової допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, представники Пентагону вперше назвали терміни остаточного вичерпання коштів на фінансування військової допомоги Україні.

Міністерство оборони витрачає останні 1,07 млрд доларів на закупівлю нової зброї і техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну, - пояснив представник Пентагону. Поширити

МакКорд зазначив, що із використанням цих грошей Пентагон вичерпає наявне фінансування.

Про це представник Пентагону наголосив у листі до керівників комітетів Палати представників Конгресу та Сенату з оборонної політики та асигнувань.

Лист має чинити тиск на Конгрес США з приводу схвалення більш ніж 60 млрд доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.

Що відомо про останні пакети допомоги Україні від США

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на 200 мільйонів доларів із американських поставок, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння. Після цього Пентагон зможе надіслати Україні ще один пакет допомоги, сказав МакКорд.

Попри те, що лист вимагає від членів Конгресу досягти угоди щодо фінансування України, це також означає, що республіканці Палати представників, які втекли на різдвяні канікули, не взявшись за фінансування, мають час, щоб досягти угоди, коли вони повернуться після 1 січня.