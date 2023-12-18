В Минобороны США назвали сроки исчерпания денег на военную помощь Украине

По словам контролера Минобороны США Майкла МакКорда, до конца этого месяца деньги на военную помощь Украине будут окончательно исчерпаны.

Что известно о истощении денег на финансирование военной помощи Украине

По информации журналистов, представители Пентагона впервые назвали сроки окончательного исчерпания средств на финансирование военной помощи Украине.

Министерство обороны тратит последние 1,07 млрд долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят изъятые из запасов и отправлены в Украину, - пояснил представитель Пентагона. Поделиться

МакКорд отметил, что с использованием этих денег Пентагон исчерпает финансирование.

Об этом представитель Пентагона отметил в письме руководителям комитетов Палаты представителей Конгресса и Сената по оборонной политике и ассигнованиям.

Письмо должно оказывать давление на Конгресс США по поводу одобрения более 60 млрд долларов, которые президент Джо Байден пригласил для помощи Украине.

Что известно о последних пакетах помощи Украине от США

12 декабря администрация Байдена объявила, что посылает Украине пакет на 200 миллионов долларов из американских поставок, включающий артиллерийские снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и другое вооружение. После этого Пентагон сможет выслать Украине еще один пакет помощи, сказал МакКорд.

Несмотря на то, что письмо требует от членов Конгресса достичь соглашения по финансированию Украины, это также означает, что республиканцы Палаты представителей, сбежавших на рождественские каникулы, не принявшись за финансирование, имеют время, чтобы достигнуть соглашения, когда они вернутся после 1 января.