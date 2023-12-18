Трамп настроен радикально изменить позицию США по отношению к НАТО и Украине — Reuters

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп готовит "команду перемен" на ключевые посты в стране. Тогда Трамп сможет вносить активно вмешиваться в позицию США по самым разным вопросам – от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в федеральные институты, реализующие внешнюю политику.

Трамп настроен радикально

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах-2024 намерен поставить на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ верных ему людей, что даст ему больше свободы, чем при его первом президентстве.

Об этом сообщает Reuters.

Помощники и дипломаты, работавшие с бывшим президентом Соединенных Штатов, заявили, что в результате назначения лоялистов Трамп сможет вносить радикальные изменения в позицию США по самым разным вопросам – от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в реализующие федеральные институты. иногда и сдерживают – внешнюю политику.

Источники издания сообщили, что наличие большего количества лояльных людей позволит Трампу быстрее и эффективнее продвигать свои внешнеполитические приоритеты, чем это было на предыдущей должности. Трамп заявил, что в случае президентства он направит американский спецназ против мексиканских картелей.

По словам помощников Трампа, если он снова вернется к власти, он не станет тратить время на сокращение оборонной помощи Европе и дальнейшее сокращение экономических связей с Китаем. Однако Трамп в течение возможного второго срока будет обсуждать введение торговых тарифов для стран НАТО, если они не выполнят свои обязательства тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Источники издания сообщили, что в отличие от предвыборной кампании 2016 года, Трамп сформировал группу людей, с которыми он регулярно общается, имеют значительный опыт в сфере внешней политики и пользуются его личным доверием. Среди них последний директор национальной разведки Трампа Джон Рэтклифф, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл и бывший сотрудник Трампа, занимавший несколько должностей в разведке и оборонном ведомстве Каш Патель.

Хотя конкретная политика этих неофициальных советников в той или иной степени варьируется, большинство из них активно защищали Трампа с момента его ухода с поста президента и выражали обеспокоенность тем, что США платят слишком много за поддержку НАТО и Украины.

Недавно Конгресс США запретил президентам страны принимать решение о выходе из НАТО. В прошлом альянс являлся предметом критики со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Однако при президенте Джо Байдене значение НАТО возросло, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Исчезновение секретной папки про РФ из Белого дома

В конце президентства Дональда Трампа из Белого дома исчезла папка с секретной информацией о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. С тех пор спецслужбы пытаются ее найти.

В расследовании издания CNN отмечается, что папка толщиной 25 см содержала необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО по методам и источникам российских агентов, которые давали причину разведке считать, что президент России Владимир Путин пытался помочь Трампу победить на выборах 2016 года.

CNN пишет, что эти данные были настолько секретными, что законодатели могли пересматривать их только в штаб-квартире ЦРУ.

Секретную папку в последний раз видели в Белом доме во время последних дней пребывания Трампа в должности. Перед этим он приказал привезти ее туда, чтобы рассекретить ряд документов.

В Белом доме было создано несколько копий папки с планами распространить их по Вашингтону среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов.

Однако разосланные копии лихорадочно изъяли по указанию юристов Белого дома.