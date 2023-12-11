Спецпрокурор США планирует лишить Трампа иммунитета от судебного разбирательства — CNN

Специальный прокурор Джек Смит обратился в Верховный суд США с требованием ответить, имеет ли бывший президент Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2020 года.

Что известно о вероятном иммунитете Трампа от судебного преследования

Журналисты отмечают, что это первый случай, когда Верховный суд США будет рассматривать вопрос о возможности проведения судебного процесса над бывшим президентом.

Чрезвычайная просьба является попыткой Смита продолжить судебный процесс по подрывной деятельности на выборах, который запланирован на начало марта.

Смит просит Верховный суд сделать редкий шаг – пропустить федеральный апелляционный суд и быстро решить фундаментальный вопрос по делу против Трампа. Команда Смита обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение окружного судьи Тани Чуткан о том, что как бывший президент Трамп не застрахован от обвинения в подрывной деятельности на выборах, нарушенного в Вашингтоне, - говорится в материале. Поделиться

Команда специального прокурора указывает на аналогичный маневр, использованный по делу США против бывшего президента Ричарда Никсона в Верховном суде 1974 года, в котором судьи отклонили претензии тогдашнего президента Никсона на президентские привилегии в споре по вызову в суд из-за записей Овального кабинета.

Что требует сторона обвинения по делу о причастности Трампа к штурму Капитолия

В этом случае суд быстро принял решение по делу, чтобы одно из дел эпохи Уотергейта могло рассматриваться как можно скорее.

В своей апелляции в Верховный суд прокуроры вместе со специальным прокурором написали, что "нет ничего важнее нашей демократии", чем привлечение бывшего президента к ответственности, если он нарушит закон.

Призывая судей заняться этим вопросом сейчас, прокуроры утверждали, что характер громкого дела требует отхода от обычной апелляционной процедуры.