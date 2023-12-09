Трамп давит на республиканцев и требует отказа от помощи Украине — конгрессмен Брендан Бойл

По словам конгрессмена из Пенсильвании от Демократической партии Брендана Бойла, экспрезидент США Дональд Трамп и подконтрольные ему СМИ оказывают давление на представителей Республиканской партии, требуя отказаться от поддержки вопроса о сохранении военной помощи Украине.

Что известно о попытках Трампа давить на республиканцев по вопросу Украины

Бойл отметил, что Трамп и подконтрольные ему журналисты и СМИ, как например Такер Карлсон из Fox News, оказывают давление на представителей Республиканской партии с требованием не поддерживать запрос президента Джо Байдена на выделение средств для дальнейшей военной помощи Украине.

Наибольший вызов сегодня в том, что бывший президент Дональд Трамп и некоторые правые СМИ в США оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они голосовали против финансирования Украины. Вот от чего самая большая задержка, – подчеркнул конгрессмен от Демократической партии. Поделиться

По его словам, самым большим любимцем из всех подконтрольных Трампу журналистов является Такер Карлсон.

Недавно экспрезидент США заявлял, что даже выдвинул бы его на должность вице-президента.

Демократ отмечает, что это давление срабатывает на республиканцев в Конгрессе, поскольку те боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы из-за громких голосов правых, откровенно агитирующих против Украины.

По мнению Бойла, никакие визиты европейских и украинских союзников не могут убедить республиканцев-конгрессменов "поступить правильно".

Любой за пределами США мало что может сделать, чтобы убедить моих коллег поступить правильно. Думаю, что с этим вызовом члены Конгресса только сами могут справиться, подчеркнул конгрессмен-демократ. Поделиться

Что известно о Такере Карлсоне

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, среди прочего и с помощью машин для голосования – за эту клевету она была уволена с канала Fox News.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала великой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине.

Он является постоянным героем программ топпропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.