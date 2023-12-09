Трамп тисне на республіканців та вимагає відмови від допомоги Україні — конгресмен Брендан Бойл

За словами конгресмена з Пенсильванії від Демократичної партії Брендана Бойла, експрезидент США Дональд Трамп та підконтрольні йому ЗМІ тиснуть на представників Республіканської партії, вимагаючи відмовитись від підтримки питання щодо збереження військової допомоги Україні.

Що відомо про спроби Трампа тиснути на республіканців щодо питання України

Бойл зазначив, що Трамп та підконтрольні йому журналісти та ЗМІ, як наприклад, Такер Карлсон з Fox News, чинять тиск на представників Республіканської партії із вимогою не підтримувати запит президента Джо Байдена на виділення коштів для подальшої військової допомоги Україні.

Найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців в Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка, - підкреслив конгресмен від Демократичної партії. Поширити

За його словами, найбільшим улюбленцем з поміж всіх підконтрольних Трампу журналістів є Такер Карлсон.

Нещодавно експрезидент США заявляв, що навіть висунув би його на посаду віцепрезидента.

Демократ зазначає, що цей тиск спрацьовує на республіканців у Конгресі, оскільки ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через гучні голоси правих, які відверто агітують проти України.

На думку Бойла, жодні візити європейських та українських союзників не можуть переконати республіканців-конгресменів "вчинити правильно".

Будь-хто за межами США мало що може зробити, щоб переконати моїх колег вчинити правильно. Думаю, що з цим викликом члени Конгресу лише самі можуть впоратися, - підкреслив конгресмен-демократ. Поширити

Що відомо про Такера Карлсона

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, серед іншого й за допомогою машин для голосування – за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні.

Він є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.