Спецпрокурор США планує позбавити Трампа імунітету від судового переслідування — CNN

Спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся до Верховного суду США із вимогою відповісти, чи має колишній президент Дональд Трамп імунітет від судового переслідування у справі про штурм Капітолія його прихильниками у січні 2020 року.

Що відомо про ймовірний імунітет Трампа від судового переслідування

Журналісти зазначають, що це перший такий випадок, коли Верховний суд США розглядатиме питання змоги проведення судового процесу над колишнім президентом.

Надзвичайне прохання є спробою Сміта продовжити судовий процес щодо підривної діяльності на виборах, який наразі запланований на початок березня.

Сміт просить Верховний суд зробити рідкісний крок - пропустити федеральний апеляційний суд і швидко вирішити фундаментальне питання у справі проти Трампа. Команда Сміта звернулася до суду з проханням переглянути рішення окружного судді Тані Чуткан про те, що, як колишній президент, Трамп не застрахований від обвинувачення в підривній діяльності на виборах, порушеного у Вашингтоні, - йдеться у матеріалі. Поширити

Команда спеціального прокурора вказує на аналогічний маневр, використаний у справі США проти колишнього президента Річарда Ніксона у Верховному суді 1974 року, в якій судді відхилили претензії тодішнього президента Ніксона на президентські привілеї в суперечці за викликом до суду через записи Овального кабінету.

Що вимагає сторона обвинувачення у справі щодо причетності Трампа до штурму Капітолія

У цьому випадку суд швидко ухвалив рішення у справі, щоб одна зі справ епохи Вотергейту могла розглядатися якомога швидше.

У своїй апеляції до Верховного суду прокурори разом зі спеціальним прокурором написали, що "немає нічого важливішого для нашої демократії", ніж притягнення колишнього президента до відповідальності, якщо він порушить закон.

Закликаючи суддів зайнятися цим питанням зараз, прокурори стверджували, що характер гучної справи вимагає відходу від звичайної апеляційної процедури.