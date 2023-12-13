Дональд Трамп в случае прихода к власти в США будет готов предоставить КНДР возможность сохранить свое ядерное оружие и снять с него санкции.
Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти
Отмечается, что этот шаг ознаменовал бы резкий отход от его прежней позиции по этому вопросу и сдвиг в сторону уступок северокорейскому диктатору Ким Чен Ину, с которым у Трампа сложились очень дружеские отношения во время его пребывания у власти.
Politico пишет, что Трамп может быть готов отказаться даже от попыток убедить Ким Чен Ина уничтожить ядерное оружие своей страны, если он выиграет президентские выборы в 2024 году.
Трамп может считать бесполезными переговоры о вооружении – и вместо этого сосредотачивается на более широкой задаче – конкуренции с Китаем.
Трамп может снять санкции с КНДР
Один из собеседников издания заявил, что Трамп очень заинтересован в заключении соглашения с Северной Кореей.
По словам проинформированных людей, одна из идей, которую обдумывает Трамп, будет состоять в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и некоторую другую форму помощи.
Это также потребует создания системы проверки, чтобы гарантировать, что Северная Корея придерживается своего слова.
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