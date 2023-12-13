Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти

Трамп
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Дональд Трамп в случае прихода к власти в США будет готов предоставить КНДР возможность сохранить свое ядерное оружие и снять с него санкции.

Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти

Трамп рассматривает план, позволяющий Северной Корее сохранить свое ядерное оружие и предлагает режиму финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб, - говорится в материале.

Отмечается, что этот шаг ознаменовал бы резкий отход от его прежней позиции по этому вопросу и сдвиг в сторону уступок северокорейскому диктатору Ким Чен Ину, с которым у Трампа сложились очень дружеские отношения во время его пребывания у власти.

Politico пишет, что Трамп может быть готов отказаться даже от попыток убедить Ким Чен Ина уничтожить ядерное оружие своей страны, если он выиграет президентские выборы в 2024 году.

Трамп может считать бесполезными переговоры о вооружении – и вместо этого сосредотачивается на более широкой задаче – конкуренции с Китаем.

Трамп может снять санкции с КНДР

Один из собеседников издания заявил, что Трамп очень заинтересован в заключении соглашения с Северной Кореей.

По словам проинформированных людей, одна из идей, которую обдумывает Трамп, будет состоять в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и некоторую другую форму помощи.

Это также потребует создания системы проверки, чтобы гарантировать, что Северная Корея придерживается своего слова.

Вполне возможно, что Трамп все еще мог бы преследовать денуклеаризацию как долгосрочную цель, но заключить даже краткосрочное соглашение с Северной Кореей, в котором это прямо не указано было бы уходом от стандартной политики США, - добавило Politico.

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