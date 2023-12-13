Дональд Трамп в случае прихода к власти в США будет готов предоставить КНДР возможность сохранить свое ядерное оружие и снять с него санкции.

Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти

Трамп рассматривает план, позволяющий Северной Корее сохранить свое ядерное оружие и предлагает режиму финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб, - говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что этот шаг ознаменовал бы резкий отход от его прежней позиции по этому вопросу и сдвиг в сторону уступок северокорейскому диктатору Ким Чен Ину, с которым у Трампа сложились очень дружеские отношения во время его пребывания у власти.

Politico пишет, что Трамп может быть готов отказаться даже от попыток убедить Ким Чен Ина уничтожить ядерное оружие своей страны, если он выиграет президентские выборы в 2024 году.

Трамп может считать бесполезными переговоры о вооружении – и вместо этого сосредотачивается на более широкой задаче – конкуренции с Китаем.

Трамп может снять санкции с КНДР

Один из собеседников издания заявил, что Трамп очень заинтересован в заключении соглашения с Северной Кореей.

По словам проинформированных людей, одна из идей, которую обдумывает Трамп, будет состоять в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и некоторую другую форму помощи.

Это также потребует создания системы проверки, чтобы гарантировать, что Северная Корея придерживается своего слова.