Артиллерийский хлам. Россияне жалуются на качество снарядов из КНДР

Оккупанты рассказывают о недостатках комплектации метательных зарядов 152 мм корейских артиллерийских снарядов и отмечают, что дальность их стрельбы отличается.

КНДР поставляет РФ бракованные снаряды

Артиллеристы российской армии жалуются на качество снарядов, поставленных Северной Кореей.

Оккупанты рассказывают о недостатках комплектации метательных зарядов 152 мм корейских артиллерийских снарядов и жалуются, что дальность их стрельбы отличается.

В этой связи россияне решили провести проверку метательных зарядов NDT-3 до 152 мм снарядов и выбрали 5 случайных корейских зарядов с одинаковой маркировкой.

По данным оккупантов выяснилось, что в метательных зарядах не всегда присутствует размедьниватель в виде мотка свинцовой или оловянной проволоки, предназначенной для удаления из ствола пушки меди, осевшей от ведущего пояска снаряда.

Заряды также имеют явные отличия порохов по цвету, что косвенно свидетельствует о разности его сгорания.

Также на некоторых гильзах есть следы открытия герметизирующих крышек, что могло привести к попаданию влаги, что, в свою очередь, повлияло на качество пороха.

Кроме того, проверка показала, что во многих гильзах содержится разное количество пороха.

mil.in.ua

Артиллеристы оккупационной армии предполагают, что на разницу дальности полета снарядов, поставленных из КНДР, могут влиять следующие факторы:

чередование наличия/отсутствия размедьнивателя, что влечет за собой разницу в силе сопротивления прохождению снаряда по каналу ствола;

разное качество пороха, вследствие нарушения герметизации и последующее неправильное хранение;

возможно неравномерное количество пороха в зарядах.

КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием

Американская разведка установила, что русские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Особая экономическая зона Расон, когда-то являвшаяся северокорейским экспериментом по ограниченному капитализму, похоже, стала эпицентром растущего сотрудничества изолированной страны с Россией, – пишет Reuters. Поделиться

Отмечается, что в последние месяцы появились очевидные признаки того, что этот регион "оживился". Впервые с 2018 здесь пришвартованы корабли, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и железнодорожной линией в Россию.

Эксперт по экономике Северной Кореи в Южнокорейском университете Чон Инли сообщил, что после начала сотрудничества КНДР с РФ на фоне войны в Украине Россия может направить больше туристов в Северную Корею.