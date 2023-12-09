Артилерійський непотріб. Росіяни скаржаться на якість снарядів з КНДР

Окупанти розповідають про недоліки комплектації метальних зарядів 152 мм корейських артилерійських снарядів та зауважують, що дальність їх стрільби відрізняється.

КНДР поставляє РФ браковані снаряди

Артилеристи російської армії скаржаться на якість снарядів, поставлених Північною Кореєю.

Окупанти розповідають про недоліки комплектації метальних зарядів 152 мм корейських артилерійських снарядів та скаржаться, що дальність їх стрільби відрізняється.

У зв’язку із цим росіяни вирішили провести перевірку метальних зарядів NDT-3 до 152 мм снарядів та обрали 5 випадкових корейських зарядів з однаковим маркуванням.

За даними окупантів з’ясувалося, що у метальних зарядах не завжди присутній розміднювач у вигляді мотка свинцевого або олов’яного дроту, який призначений для видалення зі ствола гармати міді, що осіла від ведучого пояска снаряда.

Заряди також мають явні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю його згоряння.

Також на деяких гільзах є сліди відкриття герметизуючих кришок, що могло призвести до потрапляння вологи, що у свою чергу вплинуло на якість пороху.

Крім того перевірка показала, що у багатьох гільзах міститься різна кількість пороху.

mil.in.ua

Артилеристи окупаційної армії припускають, що на різницю дальності польоту снарядів, поставлених з КНДР, можуть впливати такі фактори:

чергування наявності/відсутності розміднювача, що спричиняє різницю в силі опору проходження снаряда по каналу ствола;

різна якість пороху, внаслідок порушення герметизації та подальше неправильне зберігання;

можлива нерівномірна кількість пороху в зарядах.

КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю

Американська розвідка встановила, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Особлива економічна зона Расон, яка колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму, схоже, стала епіцентром зростаючої співпраці ізольованої країни з Росією, – пише Reuters. Поширити

Зазначається, що в останні місяці з'явилися явні ознаки того, що цей регіон "оживився". Вперше з 2018 року тут пришвартовані кораблі, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як із порту, так і залізничною лінією в Росію.

Експерт з економіки Північної Кореї в Південнокорейському університеті Чон Инлі повідомив, що після початку співробітництва КНДР із РФ на тлі війни в Україні Росія може спрямувати більше туристів до Північної Кореї.