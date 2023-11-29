КНДР відправила в РФ масштабну партію зброї — Reuters

Американська розвідка встановила, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю

Особлива економічна зона Расон, яка колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму, схоже, стала епіцентром зростаючої співпраці ізольованої країни з Росією, - пише видання. Поширити

Зазначається, що в останні місяці з'явилися явні ознаки того, що цей регіон "оживився". Вперше з 2018 року тут пришвартовані кораблі, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як із порту, так і залізничною лінією в Росію.

Експерт з економіки Північної Кореї в Південнокорейському університеті Чон Инлі повідомив, що після початку співробітництва КНДР із РФ на тлі війни в Україні Росія може спрямувати більше туристів до Північної Кореї.

Військові поставки в РФ

За даними американських і південнокорейських чиновників, а також звітами західних дослідників із посиланням на супутникові знімки, із серпня порт Расона відвідували російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою.

Ці кораблі підозрюють у військових поставках із Північної Кореї в Росію. З порту Расон Північна Корея відправила в Росію близько 2000 контейнерів, які, імовірно, перевозять артилерійські снаряди і, можливо, ракети малої дальності.

З кінця 2022 року активність була помічена навколо станції Туманган у Расоні, яка має залізничне сполучення з Росією. Ще більше вагонів було помічено після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян у липні.