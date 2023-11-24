США та Південна Корея посилюють співпрацю після запуску супутника-шпигуна КНДР

Командувачі ВМС Південної Кореї та США зустрілися на борту американського авіаносця в п'ятницю, 23 листопада, щоб обговорити посилення військової співпраці на тлі загострення напруженості через запуск шпигунського супутника КНДР.

ВМС США та Південної Кореї посилюють співпрацю

Глава військово-морських операцій Південної Кореї адмірал Ян Йонг-мо і його американська колега адмірал Ліза Франчетті провели переговори на борту авіаносця ВМС США Carl Vinson, який зараз пришвартований на військово-морській базі в Пусані, за 320 км від Сеула.

Зустріч відбулася після того, як у вівторок, 21 листопада, Північна Корея запустила супутник-шпигун всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН, які забороняють Пхеньяну будь-які запуски з використанням балістичних ракет.

Під час переговорів Ян закликав до посилення об'єднаної оборони союзників, посилаючись на військові загрози з боку КНДР.

"На тлі серйозної ситуації з безпекою, коли ядерна і ракетна загрози з боку Північної Кореї зростають, піднімімо об'єднану оборону Південної Кореї і США на новий рівень", - цитує Яна прес-служба.

Переговори відбулися після того, як міністр оборони Сеула Шин Вон Сік закликав до проведення спільних морських навчань Південної Кореї, США і Японії за участю есмінця Carl Vinson для підвищення готовності проти загрози з боку КНДР.

Carl Vinson - третій авіаносець ВМС США, який відвідав Південну Корею цього року.