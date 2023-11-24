США и Южная Корея усиливают сотрудничество после запуска спутника-шпиона КНДР

Командующие ВМС Южной Кореи и США встретились на борту американского авианосца в пятницу, 23 ноября, чтобы обсудить усиление военного сотрудничества на фоне обострения напряженности из-за запуска шпионского спутника КНДР.

ВМС США и Южной Кореи усиливают сотрудничество

Глава военно-морских операций Южной Кореи адмирал Ян Йонг-мо и его американская коллега адмирал Лиза Франчетти провели переговоры на борту авианосца ВМС США Carl Vinson, который сейчас пришвартован на военно-морской базе в Пусане, в 320 км от Сеула.

Встреча состоялась после того, как во вторник, 21 ноября, Северная Корея запустила спутник-шпион вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН, запрещающим Пхеньяну какие-либо запуски с использованием баллистических ракет.

В ходе переговоров Ян призвал к усилению объединенной обороны союзников, ссылаясь на военные угрозы КНДР.

"На фоне серьезной ситуации с безопасностью, когда ядерная и ракетная угрозы со стороны Северной Кореи растут, поднимем объединенную оборону Южной Кореи и США на новый уровень", – цитирует Яна пресс-служба.

Переговоры прошли после того, как министр обороны Сеула Шин Вон Сик призвал к проведению совместных морских учений Южной Кореи, США и Японии с участием эсминца Carl Vinson для повышения готовности против угрозы КНДР.

Carl Vinson – третий авианосец ВМС США, посетивший Южную Корею в этом году.