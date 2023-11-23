КНДР получила помощь от РФ для запуска спутника-шпиона — Reuters

В Южной Корее утверждают, что Северная Корея получила помощь от России для успешного запуска разведывательного спутника на этой неделе.
РФ причастна к запуску спутника-шпиона
Издание напомнило, что запуск спутника-шпиона стал третьей попыткой Северной Кореи после двух неудачных запусков и первой после встречи северокорейского диктатора Ким Чен Ина и российского диктатора Владимира Путина в России в сентябре.
По словам Ю Сан Бома, члена парламентского комитета по разведке, после переговоров между лидерами Северная Корея направила данные о ракетах-носителях, использованных в двух предварительных запусках спутников, а Россия предложила свой анализ данных.
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили 22 ноября, что Ким Чен Ын получил снимки военных объектов США, сделанные над Гуамом, но Ю сказал, что трудно проверить, способен ли спутник сделать такие изображения.
Военные Южной Кореи заявили, что части ракеты, спасенные после неудавшегося второго запуска в мае, показали, что она не могла быть использована как разведывательный спутник.
Юн Кун Эн, другой член комитета, заявил, что запуск прошел успешно, поскольку спутник вышел на орбиту и Северная Корея может запустить больше спутников и провести ядерные испытания в следующем году.
Что известно о запуске спутника-шпиона
Последний запуск спутника КНДР вызвал осуждение со стороны США и других западных стран, в то время как Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения 2018 года с Северной Кореей.
Россия и Северная Корея отрицают соглашения с оружием, но пообещали активизировать военное сотрудничество.
Резолюции ООН, принятые при поддержке России, запрещают разработку технологий, применяемых в программах Северной Кореи по баллистическим ракетам, а также сотрудничество в таких областях, как ядерная наука, технологии, аэрокосмическая промышленность и авиационная техника.
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