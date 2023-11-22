КНДР запустила спутник-разведчик — появилась первая реакция НАТО

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он жестко осуждает запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Генсек напоминает, что это нарушение многочисленных резолюций ООН.

Как в НАТО комментируют новую провокацию КНДР

Я решительно осуждаю запуск военного спутника Корейской Народно-Демократической Республикой с использованием технологии баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, – говорится в официальном заявлении Йенса Столтенберга. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что это усиливает напряженность, а также является серьезным риском для региональной и международной безопасности.

Генсек НАТО настаивает на том, чтобы КНДР, наконец, прекратила свое безрассудное поведение, отказалась от ядерных программ и программ баллистических ракет, а также добросовестно стала частью международной дипломатии.

НАТО солидарен с нашими партнерами в регионе: Республикой Корея, Японией, Австралией и Новой Зеландией, – подытожил Столтенберг. Поделиться

Что известно о запуске Северной Кореей разведывательного спутника

Как уже упоминалось ранее, недавно Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР ракеты-носителя, которая вывела на орбиту военный разведывательный спутник.

Что важно понимать, команда диктатора Ким Чен Ына даже не пытается отрицать запуск, а также подтвердила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

Белый дом уже публично раскритиковал запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, совершенного с "дерзким нарушением" санкций Совбеза ООН.

Нельзя также не упомянуть о том, что в течение этого года КНДР уже дважды пыталась вывести на орбиту собственный разведывательный спутник, но обе попытки – в мае и августе – были неудачными.