КНДР запустила супутник-розвідник — з'явилася перша реакція НАТО

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він жорстко засуджує запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника. Генсек нагадує, що це є порушенням численних резолюцій ООН.

Як в НАТО коментують нову провокацію КНДР

Я рішуче засуджую запуск військового супутника Корейською Народно-Демократичною Республікою з використанням технології балістичних ракет на порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН, – йдеться в офіційній заяві Єнса Столтенберга. Поширити

Він також звернув увагу на те, що це посилює напруженість, а також є серйозним ризиком для регіональної та міжнародної безпеки.

Генсек НАТО наполягає на тому, щоб КНДР нарешті припинила свою безрозсудну поведінку, відмовилася від ядерних програм і програм балістичних ракет, а також добросовісно стала частиною міжнародної дипломатії.

НАТО солідарний з нашими партнерами в регіоні: Республікою Корея, Японією, Австралією і Новою Зеландією, – підсумував Столтенберг. Поширити

Що відомо про запуск Північною Кореєю розвідувального супутника

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Південна Корея та Японія повідомили про запуск КНДР ракети-носія, яка вивела на орбіту військовий розвідувальний супутник.

Що важливо розуміти, команда диктатора Кім Чен Ина навіть не намагається заперечувати запуск, а також офіційно підтвердила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

Білий дім уже публічно розкритикував запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника, здійсненого із "зухвалим порушенням" санкцій Ради безпеки ООН.

Не можна також не згадати про те, що протягом цього року КНДР уже двічі намагалась вивести на орбіту власний військовий розвідувальний супутник, але обидві спроби – у травні й серпні – були невдалими.