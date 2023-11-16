РФ та КНДР підписали нову угоду про співпрацю

Угоду було підписано після десятого засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки та технологій 15 листопада у Пхеньяні.

Нова угода між диктатурами

Росія та Північна Корея після двосторонніх переговорів з економіки, науки та технологій підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах.

Про це повідомляє Yonhap.

Угоду було підписано після того, як дві країни провели десяте засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки та технологій 15 листопада у Пхеньяні.

Зустріч відбулась у продовження саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним у вересні. Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Александром Козловим прибула до Пхеньяна 14 листопада для участі у засіданні.

Сторони обговорили кроки щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку і техніку".

Зазначається, що спільний комітет КНДР і Росії, консультативний орган з питань економічного співробітництва на рівні міністрів, провів дев'ять раундів засідань у період з 1996 по 2019 рік.

Південнокорейське міністерство об'єднання раніше заявляло, що на листопадовому засіданні комітет, ймовірно, обговорить різні питання, починаючи від продовольчої допомоги, економічної та логістичної співпраці й закінчуючи відправкою північнокорейських робітників до Росії.

Центральне телеграфне агентство КНДР окремо повідомило, що міністри спорту Північної Кореї та Росії провели переговори в Пхеньяні й підписали угоду про розширення обмінів і співпраці в спортивній сфері на 2024-2026 роки.

Співпраця КНДР та Росії

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілу.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Ина до Росії Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.