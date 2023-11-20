Південна Корея попереджає світ про нові плани КНДР
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Світ
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Південна Корея попереджає світ про нові плани КНДР

Кім Чен Ин
Джерело:  Yonhap

Згідно з даними очільника Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, КНДР має намір знову спробувати запустити військовий супутник-шпигун.

Чого далі чекати від Північної Кореї

Шин Вон Сік офіційно підтвердив, що його країна разом з США уважно слідкують за діями КНДР.

Як уже вдалося з’ясувати, Північна Корея готується до запуску військового супутника-шпигуна, який має відбутися протягом тижня або близько того".

Що важливо розуміти, Північна Корея "майже вирішила" свої проблеми з двигуном — у цьому їй допомогла країна-агресорка Росія.

Як уже згадувалося раніше КНДР здійснила дві невдалі спроби вивести на орбіту розвідувальний супутник у травні та серпні 2023 року.

За словами очільника Міноборони Південної Кореї, за запуском КНДР військового супутника-шпигуна уважно стежать союзники, оскільки успішний запуск означав би прогрес у ракетних технологіях, які можуть бути використані як зброя.

Варто звернути увагу на те, що Північній Кореї заборонено будь-яке використання балістичних ракетних технологій відповідно до санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Росія нарощує співпрацю з КНДР

15 листопада офіційно стало відомо, що РФ та Північна Корея підписали нову угоду про співпрацю.

Як заявляють у КНДР, сторони встигли обговорити кроки щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку і техніку".

Не можна також не згадати про те, що Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів для війни проти України.

Постачання стартувало ще у серпні 2023 року.

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