Чего дальше ждать от Северной Кореи

Шин Вон Сик официально подтвердил, что его страна вместе с США внимательно следят за действиями КНДР.

Как уже удалось выяснить, Северная Корея готовится к запуску военного спутника-шпиона, который должен состояться в течение недели или около того.

Что важно понимать, Северная Корея "почти решила" свои проблемы с двигателем – в этом ей помогла страна-агрессорка Россия.

Как уже упоминалось ранее, КНДР предприняла две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе 2023 года.

По словам главы Минобороны Южной Кореи, за запуском КНДР военного спутника-шпиона внимательно следят союзники, поскольку успешный запуск означал бы прогресс в ракетных технологиях, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Следует обратить внимание на то, что Северной Корее запрещено использование баллистических ракетных технологий в соответствии с санкционными резолюциями Совета Безопасности ООН.

Россия наращивает сотрудничество с КНДР

15 ноября официально стало известно, что после десятого заседания Комитета по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и технологий РФ и Северная Корея подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Как заявляют в КНДР, диктатуры успели обсудить шаги по "оживлению и расширению многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных областях, включая торговлю, экономику, науку и технику".

Нельзя также не упомянуть о том, что Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Процесс передачи начался еще в августе 2023 года.