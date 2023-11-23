КНДР отримала допомогу від РФ для запуску супутника-шпигуна — Reuters

У Південній Кореї стверджують, що Північна Корея отримала допомогу від Росії для успішного запуску розвідувального супутника на цьому тижні.

РФ причетна до запуску супутника-шпигуна

Видання нагадало, що запуск супутника-шпигуна став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих запусків і першою після зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна у Росії у вересні.

За словами Ю Сан Бома, члена парламентського комітету з розвідки, після переговорів між лідерами Північна Корея надіслала дані про ракети-носія, використані у двох попередніх запусках супутників, а Росія запропонувала свій аналіз даних.

Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила допомогу з боку Росії, - сказав Ю журналістам, пославшись на публічно заявлену обіцянку Путіна допомогти з ракетою-носієм Північної Кореї та обмін даними між Пхеньяном та Москвою. Поширити

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили 22 листопада, що Кім Чен Ин отримав знімки військових об'єктів США, зроблені над Гуамом, але Ю сказав, що важко перевірити, чи здатний супутник зробити такі зображення.

Військові Південної Кореї заявили, що частини ракети, врятовані після невдалого другого запуску в травні, показали, що вона не могла бути використана як розвідувальний супутник.

У них не було можливості визначити можливості супутника, якщо тільки Північна Корея не опублікує відео, яке показує, що вона зробила ці знімки Гуама, - сказав Ю з посиланням на розвідувальне агентство. Поширити

Юн Кун Ен, інший член комітету, заявив, що запуск пройшов успішно, оскільки супутник вийшов на орбіту і що Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерні випробування наступного року.

Що відомо про запуск супутника-шпигуна

Останній запуск супутника КНДР викликав засудження з боку США та інших західних країн, тоді як Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди 2018 року з Північною Кореєю.

Росія та Північна Корея заперечують угоди зі зброєю, але пообіцяли активізувати військову співпрацю.

Резолюції ООН, прийняті за підтримки Росії, забороняють розробку технологій, що застосовуються до програм Північної Кореї з балістичних ракет, а також співробітництво в таких галузях, як ядерна наука, технології, аерокосмічна промисловість та авіаційна техніка.