КНДР отримала допомогу від РФ для запуску супутника-шпигуна — Reuters
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КНДР отримала допомогу від РФ для запуску супутника-шпигуна — Reuters

Кім чен Ин та Путін
Джерело:  Reuters

У Південній Кореї стверджують, що Північна Корея отримала допомогу від Росії для успішного запуску розвідувального супутника на цьому тижні.

РФ причетна до запуску супутника-шпигуна

Видання нагадало, що запуск супутника-шпигуна став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих запусків і першою після зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна у Росії у вересні.

За словами Ю Сан Бома, члена парламентського комітету з розвідки, після переговорів між лідерами Північна Корея надіслала дані про ракети-носія, використані у двох попередніх запусках супутників, а Росія запропонувала свій аналіз даних.

Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила допомогу з боку Росії, - сказав Ю журналістам, пославшись на публічно заявлену обіцянку Путіна допомогти з ракетою-носієм Північної Кореї та обмін даними між Пхеньяном та Москвою.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили 22 листопада, що Кім Чен Ин отримав знімки військових об'єктів США, зроблені над Гуамом, але Ю сказав, що важко перевірити, чи здатний супутник зробити такі зображення.

Військові Південної Кореї заявили, що частини ракети, врятовані після невдалого другого запуску в травні, показали, що вона не могла бути використана як розвідувальний супутник.

У них не було можливості визначити можливості супутника, якщо тільки Північна Корея не опублікує відео, яке показує, що вона зробила ці знімки Гуама, - сказав Ю з посиланням на розвідувальне агентство.

Юн Кун Ен, інший член комітету, заявив, що запуск пройшов успішно, оскільки супутник вийшов на орбіту і що Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерні випробування наступного року.

Що відомо про запуск супутника-шпигуна

Останній запуск супутника КНДР викликав засудження з боку США та інших західних країн, тоді як Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди 2018 року з Північною Кореєю.

Росія та Північна Корея заперечують угоди зі зброєю, але пообіцяли активізувати військову співпрацю.

Резолюції ООН, прийняті за підтримки Росії, забороняють розробку технологій, що застосовуються до програм Північної Кореї з балістичних ракет, а також співробітництво в таких галузях, як ядерна наука, технології, аерокосмічна промисловість та авіаційна техніка.

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