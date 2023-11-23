КНДР отримала допомогу від РФ для запуску супутника-шпигуна — Reuters

У Південній Кореї стверджують, що Північна Корея отримала допомогу від Росії для успішного запуску розвідувального супутника на цьому тижні.
РФ причетна до запуску супутника-шпигуна
Видання нагадало, що запуск супутника-шпигуна став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих запусків і першою після зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна у Росії у вересні.
За словами Ю Сан Бома, члена парламентського комітету з розвідки, після переговорів між лідерами Північна Корея надіслала дані про ракети-носія, використані у двох попередніх запусках супутників, а Росія запропонувала свій аналіз даних.
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили 22 листопада, що Кім Чен Ин отримав знімки військових об'єктів США, зроблені над Гуамом, але Ю сказав, що важко перевірити, чи здатний супутник зробити такі зображення.
Військові Південної Кореї заявили, що частини ракети, врятовані після невдалого другого запуску в травні, показали, що вона не могла бути використана як розвідувальний супутник.
Юн Кун Ен, інший член комітету, заявив, що запуск пройшов успішно, оскільки супутник вийшов на орбіту і що Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерні випробування наступного року.
Що відомо про запуск супутника-шпигуна
Останній запуск супутника КНДР викликав засудження з боку США та інших західних країн, тоді як Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди 2018 року з Північною Кореєю.
Росія та Північна Корея заперечують угоди зі зброєю, але пообіцяли активізувати військову співпрацю.
Резолюції ООН, прийняті за підтримки Росії, забороняють розробку технологій, що застосовуються до програм Північної Кореї з балістичних ракет, а також співробітництво в таких галузях, як ядерна наука, технології, аерокосмічна промисловість та авіаційна техніка.
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