Японія підвтердила виведення "супутника-шпигуна" КНДР на орбіту

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара підвтердив, що КНДР вивела на орбіту Землі "якийсь об'єкт", що може бути військовим "супутником-шпигуном".

Що відомо про виведення "супутника-шпигуна" КНДР

Кіхара сказав журналістам, що остання оцінка була зроблена у співпраці зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю, але утримався від коментарів щодо того, чи був запуск північного супутника успішним.

Він також сказав, що Японія ретельно проаналізує, чи функціонував об’єкт за призначенням з моменту запуску.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувальної агенції Південної Кореї свідчать про те, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника-шпигуна.